Стоимость аренды жилья снизилась в Москве

В Москве падают цены на аренду жилья
В Москве зафиксировали падение цен на аренду жилья. Кроме того, количество сделок на данную услугу снизилось почти вдвое, сообщает телеканал Москва 24.
Также в столице имеются собственники, которые во время режима самоизоляции приостанавливают взимание денег за аренду жилья. Москвич Алексей Мартин рассказал о том, как хозяин квартиры, которую он снимает, пошел ему навстречу.
"Я позвонил, рассказал о ситуации, о том, что у меня нет возможности сейчас заплатить, не готов платить сейчас. Но все договоренности остаются в силе: как только ситуация выравнивается, я продолжаю все выплаты", – поделился Мартин.
Директор департамента продаж и аренды агентства недвижимости Андрей Соловьев отметил, что падение количества сделок и подобное поведение собственников связано с тем, что люди не могут встретиться на самоизоляции. Он отметил, что нынешний уровень сделок составляет 30-40% от старых показателей.
"Ничего не изменилось на рынке, но при этом люди не могут встретиться, вот что получилось. В связи с этим количество сделок резко сократилось, примерно на 50-60%, то есть у нас идут сделки, но это 30-40% от обычного сезона", – рассказал Соловьев.
В связи с режимом самоизоляции в Москве сложилась ситуация, когда рынок элитной недвижимости, ранее сдаваемой в аренду, в настоящий момент практически не востребован. Кроме того, те квартиры, которые раньше сдавали посуточно, в настоящий момент сдаются на более мягких условиях, отметила управляющий директор агентства недвижимости Мария Жукова.
"Арендодатели, которые эти квартиры сдавали, потеряв огромный сегмент туристов из-за коронавируса, выбросили эти квартиры на рынок со сроком сдачи от месяца до 6 со ставками значительно ниже среднерыночных", – сообщила Жукова.
В целом эксперты сходятся в том, что подобная ситуация на рынке аренды жилья сохранится вплоть до осени. В связи с этим людям, которые ищут жилплощадь для съема, посоветовали приступить к поиску вариантов сразу, как режим самоизоляции немного облегчат.
Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на аренду загородной недвижимости. Эксперты отмечают, что в настоящий момент количество запросов увеличилось в 4-5 раз.
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