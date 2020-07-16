ПФР начал оформлять СНИЛС на детей без заявлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оформить СНИЛС на детей, родившихся 15 июля и позже, теперь можно без подачи заявления. На портале госуслуг уже начал работать соответствующий сервис, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

После того как из реестра ЗАГС сведения о рождении ребенка поступят в информационную систему фонда, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет матери на едином портале госуслуг.

"Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители", – уточнили в ведомстве.

В фонде отметили, что данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале.

Ранее стало известно, что в рамках пилотного проекта в 11 офисах "Мои документы" доступны две услуги Пенсионного фонда России. Москвичи могут получить сведения о трудовой деятельности или справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.