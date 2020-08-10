Россияне назвали желаемый размер пенсии

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Жители России назвали желаемый размер пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос НПФ "Сбербанка".

Как сообщается в исследовании, в среднем россияне в старости хотели бы получать 59 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины желают иметь выплаты в размере 61 тысячи, а женщины – 56 тысяч.

О желании получать самую большую пенсию заявили студенты и люди с высшим образованием – 62 и 61 тысячи рублей соответственно. Высокую пенсию в 64 тысячи рублей хотели бы получать маркетологи, PR-специалисты и работники сферы транспорта и связи.

В опросе отмечается, что желаемый размер пенсионных выплат зависит от региона проживания граждан.

"Самый большой доход в старости хотят получать москвичи – 92 тысяч рублей в месяц, что на 60 процентов больше среднероссийского показателя. На втором месте – жители Владивостока (78 тысяч рублей), на третьем – петербуржцы (70 тысяч рублей)", – сообщается в исследовании.

При этом самую маленькую пенсию хотят получать в Ульяновске и Ярославле. Так, размер желаемых выплат в этих городах составил 48 тысяч рублей.

Известно, что опрос проводился в июле 2020 года. В исследовании приняли участие жители крупных и средних российских городов с населением более 500 тысяч человек.

Ранее в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий. В министерстве сообщили, что в 2021-2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента.

По данным ПФР, все больше граждан РФ обращаются за получением пенсии позже положенного срока. В Пенсионном фонде напомнили, что добровольный отказ от пенсии позволяет увеличить ее размер в последующие годы на определенный коэффициент.