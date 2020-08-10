Россияне назвали желаемый размер пенсии

Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Жители России назвали желаемый размер пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос НПФ "Сбербанка".
Как сообщается в исследовании, в среднем россияне в старости хотели бы получать 59 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины желают иметь выплаты в размере 61 тысячи, а женщины – 56 тысяч.
О желании получать самую большую пенсию заявили студенты и люди с высшим образованием – 62 и 61 тысячи рублей соответственно. Высокую пенсию в 64 тысячи рублей хотели бы получать маркетологи, PR-специалисты и работники сферы транспорта и связи.
В опросе отмечается, что желаемый размер пенсионных выплат зависит от региона проживания граждан.
"Самый большой доход в старости хотят получать москвичи – 92 тысяч рублей в месяц, что на 60 процентов больше среднероссийского показателя. На втором месте – жители Владивостока (78 тысяч рублей), на третьем – петербуржцы (70 тысяч рублей)", – сообщается в исследовании.
При этом самую маленькую пенсию хотят получать в Ульяновске и Ярославле. Так, размер желаемых выплат в этих городах составил 48 тысяч рублей.
Известно, что опрос проводился в июле 2020 года. В исследовании приняли участие жители крупных и средних российских городов с населением более 500 тысяч человек.
Ранее в Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий. В министерстве сообщили, что в 2021-2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента.
По данным ПФР, все больше граждан РФ обращаются за получением пенсии позже положенного срока. В Пенсионном фонде напомнили, что добровольный отказ от пенсии позволяет увеличить ее размер в последующие годы на определенный коэффициент.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: