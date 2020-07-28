В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

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В Минтруде сообщили, что в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.
Так, с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента, в 2022-м – на 5,9 процента, в 2023-м – на 5,6 процента, а в 2024-м – на 5,5 процента.
Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий. После 2024 года выплаты будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда.
В ведомстве указали, что текущие актуарные расчеты показывают, что страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции, передает РИА Новости.
До этого президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года. СМИ сообщали, что он допускает заморозку пенсий.
Ранее стало известно, что накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13 процента. Перерасчет осуществят с 1 августа, он коснется пенсий 80 тысяч человек.
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