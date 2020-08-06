Большинство россиян планируют завершить карьеру после 55 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти треть россиян желают выйти на пенсию до наступления 55-летия, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, в котором приняли участие более 3 тысяч человек.
При этом женщины больше мужчин высказывались о таком стремлении. Вместе с тем 69% россиян планируют завершить карьеру после 55 лет. 20% респондентов сообщили, что хотят выйти на пенсию в возрасте 60-65 лет, 27% – в 55-60 лет. При этом завершить карьеру после 65 лет чаще хотят мужчины (28%), чем женщины (17%).
20% респондентов считают, что смогут позволить себе выйти на пенсию раньше официального пенсионного возраста. 13% опрошенных заявили о наличии дополнительных источников дохода помимо зарплаты. 4% респондентов сообщили, что имеют достаточное количество накоплений. 3% считают, что их будут содержать родственники.
Собственный уход на пенсию собираются планировать 26% опрошенных, однако они пока ничего не сделали для этого. 25% респондентов уже работают над этим вопросом. В частности, 9% уповают на правильное воспитание детей, которые помогут им, 8% откладывают на старость, 6% рассчитывают на сдачу в аренду собственной недвижимости, 2% оформили индивидуальный пенсионный план.
Коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий сообщил, что многие россияне ищут подработки для увеличения своего ежемесячного дохода. Это стало особенно актуальным на фоне появления большого количества вариантов удаленной работы.
"Также мы видим, что многие соискатели воспользовались пандемией, чтобы освоить новые профессии или монетизировать хобби", – отметил Корицкий.
Ранее сервис "Работа.ру" провел исследование, касающееся страхов работающих россиян. Согласно результатам опроса, 62% респондентов испытывают страх из-за возможности потери дохода. 19% опрошенных переживают по поводу внезапного увольнения. 13% респондентов заявили о боязни заболеть коронавирусом.
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