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Москва 24

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Общество

11:43

Ученые показали внешность человека после 25 лет работы на "удаленке"

общество

Ученые показали человека после 25 лет работы на "удаленке"

Ученые показали, как будет выглядеть человек после 25 лет работы из дома, передает телеканал Москва 24.

Специалисты изобразили девушку в пижамных штанах и в черной футболке. На ее примере ученые продемонстрировали, как изменится внешность человека, который перестанет регулярно ходить на работу.

Ученые отметили, что малоподвижный образ жизни может привести к ожирению, к проблемам с кожей лица и спровоцировать боли в спине. Вдобавок эксперты подчеркивают, что на удаленной работе человек меньше общается с окружающими. Они считают, что это может привести к психологическим проблемам.

Ранее специалисты аналитического центра "Битрикс24" назвали плюсы и минусы дистанционной работы. Исследователи рассказали, что к минусам удаленной работы более трети россиян (34%) отнесли недостаток личного общения с коллегами. Еще порядка 27% респондентов отметили низкую мотивацию и слабую вовлеченность коллег в рабочий процесс.

При этом 52% участников опроса довольны тем, что благодаря дистанционной работе у них появилось больше свободного времени и не приходится тратить деньги на еду. Еще 25% россиян отмечают экономию на аренде рабочих площадей. И 23% опрошенных заявили, что с таким форматом работы они могут найти сотрудников из любой точки мира.

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