Половина россиян копят средства с зарплаты на крупные покупки – соцопрос

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Результаты социологического опроса сервиса "Работа.ру" показали, что половина россиян откладывают часть зарплаты на крупные покупки. Об этом сообщает RT.

Участниками опроса стали 3,2 тысячи россиян, большинство которых заявили, что копили от шести месяцев до года.

По данным опроса, 33 процента опрошенных заявили, что откладывают менее трети от суммы зарплаты, 12 процентов респондентов – от 30 до 50 процентов, и лишь 5 процентов из них экономят больше половины зарплаты на крупные покупки.

Практически у 50 процентов опрошенных в планах на ближайшее время крупные траты.

"Среди них 10 процентов респондентов собираются потратить свои накопления на отпуск. 9 процентов опрошенных хотят приобрести новую бытовую технику. Еще 7 процентов участников исследования планируют купить новую квартиру и столько же – автомобиль", – отметили в пресс-службе сервиса.

А вот треть респондентов вообще не нуждаются в накоплениях: совершить крупную покупку они могут и без экономии.

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