Российская молодежь озвучила свои самые важные жизненные цели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Молодые люди России определили наиболее ценные для них жизненные цели. Исследование специалистов ВЦИОМ показало, что на первом месте у молодежи материальное благополучие, как передает RT.

В рамках исследования молодые респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответа на вопрос, что является их жизненным приоритетом. Были опрошены 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Материальный достаток в этом качестве выбрали 60% опрошенных. В топ-3 также вошли "хороший эмоциональный климат в семье" (29%) и "забота о собственном здоровье с регулярным посещением врачей" (23%).

Меньше всего современная российская молодежь заинтересована в контроле за распорядком дня (3%), а также в рождении и воспитании ребенка, наличии постоянного партнера и получении высшего образования (по 5%).

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что в столице откроется клуб молодых предпринимателей Business Update. Он нацелен на помощь молодежи в творческой и профессиональной реализации и подразумевает работу в четыре этапа.

