Эксперт прокомментировал инцидент в такси с курящей пассажиркой

Очередной скандал произошел в такси между пассажиркой и водителем. Девушка устроила истерику из-за просьбы водителя не курить в салоне. В результате автомобиль вылетел на газон, а водитель написал на пассажирку заявление. Разбираемся, почему все чаще девушки начинают "качать права" в такси, а в роли пострадавших выступают водители.

"Будете звездой интернета, выложу прямо сегодня"

Девушка устроила дебош из-за просьбы не курить в такси

Жительница Москвы, закурившая в салоне такси, стала себя грубо вести после замечаний водителя. Чтобы зафиксировать нарушение, водитель Алексей Бороботкин включил камеру, но пассажирка попыталась ему помешать. По словам таксиста, девушка выбила телефон из его рук, "выдрала все имеющиеся зарядные провода" и "вцепилась в руль". Он успел запечатлеть поведение пассажирки на камеру, сопроводив съемку словами: "Будете звездой интернета, выложу прямо сегодня".





из обращения водителя к пассажирке на видео, YouTube Я тебя сделаю звездой интернета. Таких, как вы, должны знать в лицо.

По словам таксиста, он привез девушку в отделение полиции, но она выбежала из машины в другом направлении. После инцидента водитель написал заявление на пассажирку.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили Москве 24, что, согласно правилам сервиса, курение в салоне автомобиля запрещено. "Поэтому мы считаем отказ водителя продолжать данную поездку справедливым. Из истории прошлых поездок в нашем сервисе мы видим, что у водителя высокий рейтинг", – пояснили представители агрегатора.





пресс-служба "Яндекс.Такси" Вместе с таксопарком мы обсудим вариант компенсации для водителя после этого неприятного инцидента. В случае если к нам обратятся правоохранительные органы, мы передадим им данные пассажирки.

Тренд на разборки в такси

Фитнес-тренер устроила скандал в московском такси

В последнее время ситуации с неожиданным поведением пассажиров все чаще попадают на видео. Тренд на записи скандалов в такси начался с февральского происшествия с криком: "Вези меня, мразь!" Фитнес-тренер Яна Данькова вызвала машину в Одинцово и, по словам водителя, стала предъявлять ему претензии из-за того, что он не смог развернуться и начать поездку раньше. Сама девушка утверждала, что водитель начал угрожать, что высадит ее прямо на Можайском шоссе, и не отменял заказ, чтобы у нее не было возможности вызвать новое такси.

Таксист утверждал, что запечатлел происходящее на видео из соображений собственной безопасности. Также водитель признался, что не обижается на пассажирку и, наоборот, волнуется за ее репутацию после распространения скандального ролика в интернете.

Еще одна московская драка между водителем такси и его пассажиркой произошла в апреле этого года. Ролик с происшествием мгновенно разошелся в Telegram-каналах. На нем видно, как водитель такси силой вытащил женщину из машины и несколько раз ее ударил. Таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. В отдел МВД по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвинили друг друга в нанесении телесных повреждений.

Договориться полюбовно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов рассказал Москве 24, что конфликтные ситуации в такси, включая нападения на водителей, случались и раньше, просто сейчас их все чаще стали записывать на камеру. Однако в последнее время ситуация ухудшилась тем, что цены на услуги такси стали ниже, поэтому и контингент пассажиров изменился.





Олег Амосов председатель общественного движения "Форум Такси" Отношение к такси такое же, как в подземном переходе. А стало оно таким по одной причине – стоимость ниже. А раз дешевле, то можно и наплевать.

"И поехала на такси в том числе молодежь, у которой нет денег. Отсюда и хамство, неумение себя вести в общественных местах. Едут те люди, которым в принципе в такси ездить не надо. У нее на карточке денег нет, она садится в такси и хочет курить, пить пиво по дороге", – размышляет Амосов.





Олег Амосов председатель общественного движения "Форум Такси" Это же маразм вообще. Как это – девушка полезла бить мужика? Откуда это взялось? Она словила хайп и теперь звезда интернета. Положительный хайп она не может словить, хоть так.

С другой стороны, Олег Амосов считает, что и уровень таксистов нынче не тот. Раньше при приеме на работу водителям в таксопарке проводили специальный инструктаж, как действовать в той или иной критической ситуации, будь то курящий пассажир в салоне или попытка нападения. Теперь достаточно иметь водительские права и можно подключаться к любому агрегатору такси и зарабатывать.

"Нужно учесть, что и за рулем не таксисты. Таксист бы не стал выпрыгивать на газон", – пояснил Амосов. Он считает, что водитель должен был молча остановиться, открыть заднюю дверь и потребовать от девушки покинуть салон.

"Развернулся и уехал. Это было бы правильным еще 5–7 лет назад", – говорит он. По мнению эксперта, в подобной ситуации оба поступили неправильно.

Олег Амосов, имевший опыт работы водителем, считает, что всегда можно договориться с пассажиром по-хорошему. И если бы девушка вежливо попросила водителя, то он, возможно, и дал бы ей спокойно покурить. "Многие водители тоже курят. Водитель такси мог бы остановиться спокойно, постояли бы, покурили вместе. И было бы все хорошо, все довольны", – заключил эксперт.