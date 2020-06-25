Девушка устроила дебош из-за просьбы не курить в такси

Девушка устроила истерику в такси из-за просьбы не курить в салоне, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что девушка стала себя грубо вести после замечаний водителя. Чтобы зафиксировать нарушение, он начал снимать происходящее на видео, однако пассажирка попыталась помешать ему.

По словам таксиста, девушка полезла драться, стала хвататься за руль. В результате автомобиль вылетел на газон. После данного инцидента водитель написал на пассажирку заявление.

В апреле полиция организовала проверку после видео с дракой между водителем такси и его пассажиркой. Ролик был опубликован в Telegram-каналах. На нем видно, как водитель такси силой вытащил женщину из машины, после чего несколько раз ее ударил.

В отдел МВД по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений.

