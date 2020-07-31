Аналитики рассказали о страхах работающих россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большинство работающих россиян (62%) испытывают страх из-за возможной потери дохода, передает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Еще 19% участников опроса заявили, что опасаются внезапного увольнения. Около 13% респондентов боятся заразиться коронавирусом, еще 6% россиян волнуются о вероятном закрытии компании, в которой работают.

Почти половина россиян (42%) признались, что в случае внезапного увольнения могут остаться без накоплений. Еще 23% опрошенных заявили, что имеют дополнительные средства, которых хватит максимум на три месяца.

Из исследования также следует, что примерно столько же (22%) россиян накопили на месяц проживания без работы и только 13% могут прожить без дополнительных доходов более трех месяцев.

Ранее в Минтруде сообщили, что более 3,7 миллиона человек было уволено с конца марта. Наибольшее количество безработных фиксируется в Чечне, Тыве и Ингушетии.

Лучше всего ситуация складывается на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях. При этом в последнее время в целом наем сотрудников активизировался. Ежедневно на работу устраивается почти по 300 тысяч граждан.

