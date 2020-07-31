Аналитики рассказали о страхах работающих россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Большинство работающих россиян (62%) испытывают страх из-за возможной потери дохода, передает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Еще 19% участников опроса заявили, что опасаются внезапного увольнения. Около 13% респондентов боятся заразиться коронавирусом, еще 6% россиян волнуются о вероятном закрытии компании, в которой работают.
Почти половина россиян (42%) признались, что в случае внезапного увольнения могут остаться без накоплений. Еще 23% опрошенных заявили, что имеют дополнительные средства, которых хватит максимум на три месяца.
Из исследования также следует, что примерно столько же (22%) россиян накопили на месяц проживания без работы и только 13% могут прожить без дополнительных доходов более трех месяцев.
Ранее в Минтруде сообщили, что более 3,7 миллиона человек было уволено с конца марта. Наибольшее количество безработных фиксируется в Чечне, Тыве и Ингушетии.
Лучше всего ситуация складывается на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях. При этом в последнее время в целом наем сотрудников активизировался. Ежедневно на работу устраивается почти по 300 тысяч граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: