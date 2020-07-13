В РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России удалось не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы", – цитирует президента ТАСС.
В то же время глава государства признал, что на первых этапах борьбы с коронавирусной инфекцией не хватало слаженности в действиях.
Ранее в Минтруде сообщили, что более 3,7 миллиона человек было уволено с конца марта.
Наибольшее количество безработных фиксируется в Чечне, Тыве и Ингушетии. Лучше всего ситуация складывается на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях. При этом в последнее время в целом наем сотрудников активизировался. Ежедневно на работу устраивается почти по 300 тысяч граждан.
В мае Владимир Путин сообщил, что безработица в РФ достигла 1,9 миллиона человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона россиян. Она добавила, что за период нерабочих дней количество граждан, не имеющих места работы, выросло на 29%.
Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что число россиян, работающих удаленно, с 1 апреля выросло в 30 раз. Он отметил, что в связи с последними событиями эта форма работы стала удобной для многих сотрудников.
Глава кабмина считает, что работа в удаленном режиме является перспективной в сфере информационных технологий и ряда программ среднего и высшего образования. Он обратил внимание на необходимость того, чтобы права тех, кто занят в такой форме, были защищены в соответствии с законом.
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