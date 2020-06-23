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Экономика

17:22

Путин предложил повысить до 15% ставку НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

экономика власть

Фото: ТАСС/Максим Стулов

С 1 января 2021 года ставку НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год поднимут с 13% до 15%, заявил Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.

"Повышенная ставка НДФЛ будет распространяться только на ту часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей в год", – уточнил глава государства.

Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, отметил президент. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниям – на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

"Сейчас с учетом нового качества администрирования внедрение цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач", – заявил Путин.

Ранее в СМИ говорилось, что тема прогрессивной шкалы налогообложения для богатых граждан опять вернулась в повестку дня на фоне пандемии COVID-19.

Сообщалось, что в российском правительстве якобы рассмотрели вариант с установлением ставки НДФЛ на уровне 15% для граждан, чьи доходы превышают 2–3 миллиона рублей в год.

В России могут ввести налог для богатых

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