Путин предложил повысить до 15% ставку НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Фото: ТАСС/Максим Стулов
С 1 января 2021 года ставку НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год поднимут с 13% до 15%, заявил Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.
"Повышенная ставка НДФЛ будет распространяться только на ту часть дохода, которая превышает 5 миллионов рублей в год", – уточнил глава государства.
Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, отметил президент. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниям – на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.
"Сейчас с учетом нового качества администрирования внедрение цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач", – заявил Путин.
Ранее в СМИ говорилось, что тема прогрессивной шкалы налогообложения для богатых граждан опять вернулась в повестку дня на фоне пандемии COVID-19.
Сообщалось, что в российском правительстве якобы рассмотрели вариант с установлением ставки НДФЛ на уровне 15% для граждан, чьи доходы превышают 2–3 миллиона рублей в год.
В России могут ввести налог для богатых
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