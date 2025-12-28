Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 18:07

Происшествия

Львенка с переломом позвоночника привезли в парк "Земля прайда"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Львицу в возрасте 2,5 месяца с переломами позвоночника, бедренных костей, плеча и хвоста привезли в подмосковный парк львов "Земля прайда". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

По данным прокуратуры Москвы, в ночь на 25 декабря блогер Дмитрий Котов, который размещал видео с хищником в соцсетях, передал львицу волонтерам в критическом состоянии. Первичный ветеринарный осмотр выявил переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани.

Мужчина признал свою вину, рассказав прокуратуре, что львица оказалась больна лейкемией.

"Львенка не били, я его любил больше, чем себя, целовал, обнимал, это можно увидеть даже на всех видео, которые сейчас привлечены к следствию. Тем более, даже врач сказал, что все телесные повреждения и переломы, которые были у животного – из-за болезни. Возможно, из-за неправильного питания", – отметил он.

Блогер также подчеркнул, что пожертвовал деньги на лечение животного и готов вложиться в строительство вольера.

"Никому не советую. Это уголовно наказуемо, неправильно. И, вдобавок, вы можете навредить животному", – сказал Котов.

В паке "Земля прайда" добавили, что при данном заболевании львица может прожить от 1 месяца до 10 лет. Глава приюта Виктор Агафонов уточнил Москве 24, что состояние животного оценивается как стабильно тяжелое.

"У нее, помимо переломов, сильная анемия, сильное расхождение по показателям крови. Надеемся, в ближайшее время станет ясно, возможна ли ее дальнейшая жизнь", – указал он.

Львицу поместили в отделение интенсивной терапии, где ей дают сильные обезболивающие препараты.

Ранее в Окружном проезде Москвы нашли трехмесячного львенка. Тогда выяснилось, что у владельца не было никаких документов, которые бы подтверждали законность владения животным.

Самца льва изъяли и передали в специализированное учреждение, а прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств покупки животного. Позже его передали в парк "Земля прайда".

Московского блогера могут обвинить в жестоком обращении с животным

Читайте также


животныепроисшествиягород

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика