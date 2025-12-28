Львенка с переломом позвоночника привезли в парк "Земля прайда"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Львицу в возрасте 2,5 месяца с переломами позвоночника, бедренных костей, плеча и хвоста привезли в подмосковный парк львов "Земля прайда". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

По данным прокуратуры Москвы, в ночь на 25 декабря блогер Дмитрий Котов, который размещал видео с хищником в соцсетях, передал львицу волонтерам в критическом состоянии. Первичный ветеринарный осмотр выявил переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани.

Мужчина признал свою вину, рассказав прокуратуре, что львица оказалась больна лейкемией.

"Львенка не били, я его любил больше, чем себя, целовал, обнимал, это можно увидеть даже на всех видео, которые сейчас привлечены к следствию. Тем более, даже врач сказал, что все телесные повреждения и переломы, которые были у животного – из-за болезни. Возможно, из-за неправильного питания", – отметил он.

Блогер также подчеркнул, что пожертвовал деньги на лечение животного и готов вложиться в строительство вольера.

"Никому не советую. Это уголовно наказуемо, неправильно. И, вдобавок, вы можете навредить животному", – сказал Котов.

В паке "Земля прайда" добавили, что при данном заболевании львица может прожить от 1 месяца до 10 лет. Глава приюта Виктор Агафонов уточнил Москве 24, что состояние животного оценивается как стабильно тяжелое.

"У нее, помимо переломов, сильная анемия, сильное расхождение по показателям крови. Надеемся, в ближайшее время станет ясно, возможна ли ее дальнейшая жизнь", – указал он.

Львицу поместили в отделение интенсивной терапии, где ей дают сильные обезболивающие препараты.

Ранее в Окружном проезде Москвы нашли трехмесячного львенка. Тогда выяснилось, что у владельца не было никаких документов, которые бы подтверждали законность владения животным.

Самца льва изъяли и передали в специализированное учреждение, а прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств покупки животного. Позже его передали в парк "Земля прайда".

