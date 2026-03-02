Страны Персидского залива призвали Иран прекратить удары в их сторону

Фото: ТАСС/Zuma

Государства Персидского залива предостерегли Иран от дальнейших ударов по их территориям. С таким заявлением выступили министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В документе подчеркивается, что страны ССАГПЗ неоднократно заверяли Иран в том, что их территории не будут использоваться в качестве плацдарма для нападения на исламскую республику. Тем не менее Тегеран продолжает обстреливать страны Персидского залива и атаковать объекты гражданской инфраструктуры.

"Эта агрессия является неоправданной и должна быть прекращена немедленно для восстановления мира и безопасности в регионе", – подчеркнули министры.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позднее в МИД Ирана заявили, что ракетные удары по американским объектам в странах Персидского залива имеют военную цель и не направлены против самих государств.