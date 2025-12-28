Движение поездов восстановлено после схода локомотива поезда в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Движение составов восстановлено по двум путям на перегоне Кизитеринка – Проточный после схода локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.



К восстановительным работам были привлечены свыше 160 сотрудников железной дороги и 5 единиц техники. В настоящее время больше чем на час отстают от графика 33 пассажирских состава, в том числе 6 пригородных.

Тем пассажирам, чьи поезда задерживаются больше чем на 4 часа, предоставили питание. Северо-Кавказская железная дорога попросила прощения за доставленные неудобства.

Сведения о фактическом движении составов пассажиры могут узнать в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Днем 28 декабря сообщалось о задержке 20 составов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения после схода колесных пар локомотива грузового состава на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону.

В результате никто не пострадал. Движение составов было организовано по соседнему пути. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

