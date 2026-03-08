В Госдуме предложили освободить женщин от страховых взносов по ИП на все время декрета

Фото: depositphotos/halfpoint

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к министру финансов Антону Силуанову с инициативой освободить женщины в декрете от уплаты фиксированных страховых взносов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

В документе отмечается, что в настоящее время ИП обязаны перечислять фиксированные платежи на пенсионное и медицинское страхование вне зависимости от того, ведут ли они деятельность и получают доход. Единственное исключение действует лишь для периода ухода за ребенком до полутора лет.

Парламентарий предлагает освобождать от взносов женщин-предпринимателей на время беременности и родов, а также до достижения ребенком трех лет. Аналогичная льгота, по мнению автора инициативы, должна распространяться и на мужчин-ИП, которые являются единственными родителями.

В своем письме депутат обращает внимание на несправедливость: наемные работники имеют право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохранением рабочего места, тогда как индивидуальные предприниматели таких гарантий лишены. Это ставит их в заведомо менее выгодное положение по сравнению с обычными сотрудниками.

Ранее стало известно, что молодые мамы в России стали выходить из декрета через месяц после родов. По итогам 2025 года около 55% женщин вышли на работу раньше окончания декрета либо вовсе не оформляли отпуск по уходу за ребенком. Одной из причин называют стремление сохранить позиции.