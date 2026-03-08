01:59Происшествия
Не менее 10 человек пострадали из-за атаки ВСУ на жилой дом в Запорожской области
Около 10 человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что есть погибшие. Данные о пострадашвих и разрушениях уточняются.
На месте ЧП работают оперативные службы. Жители дома были эвакуированы в безопасное место.
