Не менее 10 человек пострадали из-за атаки ВСУ на жилой дом в Запорожской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 10 человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что есть погибшие. Данные о пострадашвих и разрушениях уточняются.

На месте ЧП работают оперативные службы. Жители дома были эвакуированы в безопасное место.

Ранее возгорание произошло на территории нефтебазы в Армавире из-за атаки украинских БПЛА. Для ликвидации пожара привлечены 91 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по региону.