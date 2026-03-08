02:58Происшествия
Иран с помощью дронов атаковал резервуары с топливом в аэропорту Кувейта
Фото: 123RF/diy13
Топливные резервуары в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке иранских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.
В заявлении военных подчеркивается, что удар был нацелен на объекты гражданской инфраструктуры. Информации о размере причиненного ущерба на данный момент не поступало.
Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Также в ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
В связи напряженной ситуацией в стране правительство Кувейта запретило экспорт продовольствия. Данное срочное распоряжение было направлены во все государственные воздушные, морские и наземные пункты пропуска.