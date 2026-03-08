Иран с помощью дронов атаковал резервуары с топливом в аэропорту Кувейта

Фото: 123RF/diy13

Топливные резервуары в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке иранских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба армии страны.

В заявлении военных подчеркивается, что удар был нацелен на объекты гражданской инфраструктуры. Информации о размере причиненного ущерба на данный момент не поступало.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Также в ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи напряженной ситуацией в стране правительство Кувейта запретило экспорт продовольствия. Данное срочное распоряжение было направлены во все государственные воздушные, морские и наземные пункты пропуска.