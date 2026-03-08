Shafaq News: бывшая штаб-квартира ООН в Ираке дважды подверглась атаке БПЛА

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

В городе Сулеймания на севере Ирака зафиксирована атака БПЛА на здание, где ранее располагался офис Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источники в местных силах безопасности.

Первый удар был нанесен по объекту, расположенному в центральной части города неподалеку от гостиницы Titanic Hotel. Спустя примерно 40 минут то же строение подверглось повторной атаке с воздуха.

Представители экстренных служб и полиции работают на месте происшествия. Как отмечают в службах безопасности, информация о возможных пострадавших и масштабах нанесенного ущерба пока не поступала.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. После чего Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.