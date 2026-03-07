График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 21:21

Al Hadath: сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате одной из атак

Фото: Getty Images/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи был ранен в результате одной из атак. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что он жив. При этом подробной информации о ранениях телеканал не привел.

По данным СМИ, Моджтаба может занять место погибшего аятоллы. Уточняется, что в Иране уже определили кандидатов на пост верховного лидера страны.

Хаменеи погиб в результате совместной военной кампании США и Израиля против Ирана. В связи с его гибелью в республике был объявлен 40-дневный траур. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство верховного лидера не останется безнаказанным.

Иран подтвердил новую волну ударов по целям США и Израиля

