Фото: AP Photo/Heinz-Peter Bader

В Иране определили кандидатов на пост верховного лидера страны. Об этом заявил настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов Ахмад Хатами.

"Мы близки к избранию верховного лидера", – приводит его слова агентство Mehr.

В то же время другой член Совета экспертов, аятолла Моджтаба Хосейни, ранее сообщил, что конкретные сроки избрания нового руководителя пока не определены.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате обострения ближневосточного конфликта. Эскалация произошла 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Исламской Республике. Иран ответил на этот атаками по Израилю и американским военным объектам в ряде стран Персидского залива и Иордании.

Конфликт уже унес жизни 787 иранских мирных граждан. Также погибли высокопоставленные военные чиновники страны, включая министра обороны Азиза Насирзаде и начальника Генштаба Абдольрахима Мусави.