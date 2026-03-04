Форма поиска по сайту

04 марта, 12:20

Политика

В Иране рассказали о сроках избрания нового верховного лидера

Фото: depositphotos/javarman

Сроки избрания нового верховного лидера Ирана в настоящий момент не определены, сообщил член совета экспертов, занимающегося выборами руководителя, аятолла Моджтаба Хосейни. Его слова передает IRNA.

Он объяснил, что, для того чтобы решить данный вопрос, необходимо изучить перечень условий и консультаций.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль нанесли первые удары по Исламской Республике 28 февраля.

Иран в ответ атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число жертв среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Кроме того, среди погибших – министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

Затор из танкеров образовался в Ормузском проливе

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

