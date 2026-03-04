Форма поиска по сайту

04 марта, 10:53

Политика
Иранский историк Фардин: страну может ждать раскол после военной операции США

Иранский историк допустил раскол государства после военной операции Трампа

Фото: depositphotos/lkpro

Иран может ждать раскол на несколько государств, если США попытаются установить в стране марионеточный режим. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено. – Прим. ред.).

Эксперт уверен, что военная операция Штатов не приведет к демократическим переменам, а породит хаос. По его словам, постоянные угрозы насилия и бомбардировки парализуют средний класс, представители которого могли бы стать инициаторами политических изменений. Анархией, в свою очередь, могут воспользоваться сепаратисты, предупредил историк.

"Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта", – резюмировал он.

Израиль и США начали атаковать Иран 28 февраля, а Тегеран в ответ ударил по еврейскому государству и американским базам в регионе. По словам американского лидера Дональда Трампа, Штаты располагают практически неограниченными запасами вооружений и могут вести войны "вечно".

При этом в Минобороны Ирана заявили, что Тель-Авив и Вашингтон будут вынуждены прекратить военные действия против страны уже в ближайшие дни из-за тактических возможностей и оборонного потенциала Тегерана.

Политолог рассказал об ударах Израиля и США по объектам ядерной программы Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

