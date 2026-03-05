Академик РАН Онищенко: самая высокая рождаемость в РФ фиксируется в Чечне, Туве и ЯНАО

Фото: depositphotos/halfpoint

Максимальный уровень рождаемости в России фиксируется в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Суммарный коэффициент рождаемости там превышает 2 детей на женщину, рассказал в интервью ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.

Также он отметил положительную динамику в демографической структуре страны. В настоящее время в России насчитывается порядка 2,5 миллиона многодетных семей, в которых воспитывается 3 и более детей.

Ранее Владимир Путин указал, что арктические регионы России демонстрируют рекордные показатели по рождаемости. Президент поручил подробно проанализировать опыт этих субъектов, чтобы понять, за счет каких мер и механизмов им удается добиваться таких успехов в вопросе демографии.

Глава государства назвал развитие демографической ситуации и поддержку населения РФ ключевыми приоритетами страны на долгосрочную перспективу. В частности, президент подчеркнул важность строительства современных, хорошо оснащенных медучреждений, включая больницы, поликлиники, онкологические центры и диагностические лаборатории, поскольку они играют важную роль в поддержке семей.

