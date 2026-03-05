Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 04:59

Общество
Главная / Новости /

Академик РАН Онищенко: самая высокая рождаемость в РФ фиксируется в Чечне, Туве и ЯНАО

Академик РАН назвал регионы России с самой высокой рождаемостью

Фото: depositphotos/halfpoint

Максимальный уровень рождаемости в России фиксируется в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Суммарный коэффициент рождаемости там превышает 2 детей на женщину, рассказал в интервью ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.

Также он отметил положительную динамику в демографической структуре страны. В настоящее время в России насчитывается порядка 2,5 миллиона многодетных семей, в которых воспитывается 3 и более детей.

Ранее Владимир Путин указал, что арктические регионы России демонстрируют рекордные показатели по рождаемости. Президент поручил подробно проанализировать опыт этих субъектов, чтобы понять, за счет каких мер и механизмов им удается добиваться таких успехов в вопросе демографии.

Глава государства назвал развитие демографической ситуации и поддержку населения РФ ключевыми приоритетами страны на долгосрочную перспективу. В частности, президент подчеркнул важность строительства современных, хорошо оснащенных медучреждений, включая больницы, поликлиники, онкологические центры и диагностические лаборатории, поскольку они играют важную роль в поддержке семей.

Читайте также


общество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика