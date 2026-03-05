05 марта, 05:33Общество
Роспатент зарегистрировал 2 товарных знака со скульптурой "Аленка" из Нововоронежа
Фото: vk.com/novovoronezh_online
Роспатент зарегистрировал два товарных знака, связанных со скульптурой "Аленка", которую демонтировали в Нововоронеже после жалоб местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы ведомства.
Речь идет о брендах "Наша Аленка" и "Та самая Аленка". Заявки на их регистрацию были поданы в мае 2024 года, а в марте 2026-го Роспатент одобрил их сроком на 10 лет. Правообладателем указана Елена Николаевна Осипова.
Зарегистрированные знаки могут использоваться для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла, а также для аренды цифрового оборудования.
Памятник с пугающим лицом был установлен в Нововоронеже по случаю 250-летия села Новая Аленовка в декабре 2020 года. Монумент демонтировали спустя несколько дней из-за недовольства горожан. Скульптуру вернули изготовителю, после чего ее продали с аукциона.
