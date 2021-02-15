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Общество

15:29

Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

регионы общество

Фото: РИА Новости/Михаил Бормотов

Скандально известную скульптуру Аленки, которая была установлена в Нововоронеже, продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского аукционного дома (РАД).

"Торги завершились, арт-объект "Аленушка" продан за 2,6 миллиона рублей", – заявила представитель, уточнив, что начальная стоимость памятника составляла 1 миллион рублей.

Торги стартовали в понедельник, 15 февраля, в 11:00 мск среди четырех участников. Через два с половиной часа определился покупатель, однако его имя пока неизвестно.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Местные жители возмутились подобным объектом. Они назвали его чертовщиной, ущербным подобием и призвали властей не позорить город этим уродством.

21 декабря было принято решение демонтировать скульптуру.

Скандальный памятник в Нововоронеже выставили на аукцион

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