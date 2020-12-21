Раскритикованный жителями памятник Аленке в Нововоронеже снесут

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Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать раскритикованный местными жителями памятник Аленке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации города Светлану Тулинову.

"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий", – сказала собеседница агентства.

Тулинова уточнила, что разработанный местным художником арт-объект был создан без использования городских средств. По ее словам, после демонтажа объект будет находиться на складе.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Местные жители возмутились подобным объектом и попросили властей убрать его из города.

Ранее на территории Московского государственного музея Есенина установили скульптуру Есенина в образе ангела со сломанными крыльями. Установку приурочили к 125-летию поэта. В соцсетях скульптуру называли жуткой и бездарной, а также сравнивали с крабом и кентавром.