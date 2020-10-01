Автор памятника Калашникову оценил установку скульптуры Есенина в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Создатель памятника Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков заявил, что автор скульптуры Сергея Есенина имеет право на свое творческое видение, сообщает "Газета.ру".
По словам Щербакова, важно разделять памятник и скульптуру. Для создания памятника требуется понимание творчества поэта и эпохи, в которой он жил. В памятнике главный тот, кто изображается, отметил скульптор.
"А в скульптуре творчество автора безгранично, ограничивать его в этом плане какими-то рамками нельзя. По-моему, в данном случае речь идет именно о скульптуре", – пояснил он.
Скульптор не стал оценивать работу, а негативные отзывы зрителей назвал частью неизбежно возникающей полемики.
"Другое дело, что судить автора потом тоже будут абсолютно свободно. Свое личное отношение к работам коллег я бы не высказывал", – сказал Щербаков.
Накануне на территории Московского государственного музея Есенина установили скульптуру Есенина в образе ангела со сломанными крыльями. Установку приурочили к 125-летию поэта.
Ранее на Арбате открыли памятник режиссеру, актеру, педагогу Евгению Вахтангову. Монумент установили перед зданием Государственного академического театра имени режиссера.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: