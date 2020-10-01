Автор памятника Калашникову оценил установку скульптуры Есенина в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Создатель памятника Михаилу Калашникову, скульптор Салават Щербаков заявил, что автор скульптуры Сергея Есенина имеет право на свое творческое видение, сообщает "Газета.ру".

По словам Щербакова, важно разделять памятник и скульптуру. Для создания памятника требуется понимание творчества поэта и эпохи, в которой он жил. В памятнике главный тот, кто изображается, отметил скульптор.

"А в скульптуре творчество автора безгранично, ограничивать его в этом плане какими-то рамками нельзя. По-моему, в данном случае речь идет именно о скульптуре", – пояснил он.

Скульптор не стал оценивать работу, а негативные отзывы зрителей назвал частью неизбежно возникающей полемики.

"Другое дело, что судить автора потом тоже будут абсолютно свободно. Свое личное отношение к работам коллег я бы не высказывал", – сказал Щербаков.

Накануне на территории Московского государственного музея Есенина установили скульптуру Есенина в образе ангела со сломанными крыльями. Установку приурочили к 125-летию поэта.

Ранее на Арбате открыли памятник режиссеру, актеру, педагогу Евгению Вахтангову. Монумент установили перед зданием Государственного академического театра имени режиссера.