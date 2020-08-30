Памятник инженеру Шухову в Москве отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятник инженеру, архитектору и ученому Владимиру Шухову на Тургеневской площади в Москве отремонтируют до конца года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как заявил руководитель Депкульта Алексей Емельянов, монумент очистят от коррозии, исправят деформации, восстановят утраты, герметизируют швы гранитного основания.

Монумент работы скульптора Салавата Щербакова был установлен в 2008 году. Шухов (1853-1939) окончил Московское императорское техническое училище (МГТУ имени Баумана).

Он внес огромный вклад в развитие оборудования и технологий нефтяной отрасли, строительства, теплотехники и судостроения.

Также он создал перекрытия в здании государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, дебаркадер Киевского вокзала и знаменитую Шуховскскую башню.

Ранее стало известно, что в Москве отреставрируют памятник "Солнечная система", который находится на Аллее космонавтов в районе ВДНХ.