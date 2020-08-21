Памятник "Солнечная система" на ВДНХ отреставрируют

Фото: Музей космонавтики

В Москве отреставрируют памятник "Солнечная система", который находится на Аллее космонавтов в районе ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что памятник не раз становился объектом хулиганских действий. За 12 лет существования монумента планеты неоднократно оставались без бронзовых орбит, а в 2020 году "Солнечная система" потеряла большую часть элементов.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что памятник посвящен запуску первого искусственного спутника Земли. Он состоит из девяти планет Солнечной системы, включая Плутон.

"Они установлены на гранитном постаменте именно в том положении друг к другу и Солнцу, в котором находились 4 октября 1957 года – в день, когда с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли", – подчеркнул Емельянов.

Реставрация пройдет в несколько этапов и продлится до второй половины 2021 года. Восстановление будет начинаться с лепки из пластилина моделей орбит по сохранившимся чертежам и фотографиям. Сразу после этого с вылепленных моделей снимут силиконовые формы, по которым и отольют бронзовые элементы. Их-то и восстановят на прежнее место.

"Солнечная система", автором которой был скульптор Салават Щербаков, является объектом монументального искусства и находится под охраной государства.

В Мосгорнаследии постоянно занимаются сохранением и восстановлением памятников. Так, более 1400 объектов отреставрировано в Москве с 2011 года.

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