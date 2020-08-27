Мемориальные доски двум народным художникам СССР открыли на севере Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Мемориальные доски народным художникам СССР Гелию Коржеву и Алексею Грицаю открыли на улице Верхней Масловке в столице, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Авторами стали скульптор Иван Коржев и архитектор Константин Арабчиков. Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, они создали скульптурные произведения в виде диптиха, вписав их в фасад дома.
"Сегодня в столице увековечили память двух выдающихся отечественных живописцев, профессоров и педагогов – Гелия Коржева и Алексея Грицая. При жизни они были не раз отмечены государственными наградами. Работы художников хранятся в музеях, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее", – подчеркнул он.
Гелий Коржев – советский и российский живописец, представитель "сурового стиля". В числе его картин – "Влюбленные", "Опрокинутый", "Дезертир", "Достоевский на каторге" и другие.
Алексей Грицай – советский живописец, педагог, профессор. Его кисти принадлежат картины "Вручение Государственного акта на пользование землей", "В Жигулях. Бурный день", "Над Волгой", "Портрет жены с сыном" и другие.
На прошлой неделе четыре мемориальные доски открыли советским специалистам, занимавшимся развитием атомной отрасли. Их установили на домах, в которых жили атомщики – это Авраамий Завенягин, Андраник Петросьянц, Михаил Первухин, Антон Вольский.
Проекты мемориальных досок создавали молодые специалисты. В основу их работы легли пожелания ветеранов отрасли и родственников самих атомщиков.
На Новодевичьем кладбище появился памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю – чемпиону Олимпиады 1964 года в Токио, серебряному призеру Игр-1960 в Риме, чемпиону Европы 1962 года, чемпиону СССР (1961–1963).
На счету спортсмена шесть мировых рекордов. Брумель награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За трудовую доблесть".
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