Монументу Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

Скульптор Рукавишников внес изменения в памятник Высоцкому

Памятник Владимиру Высоцкому, установленный на Ваганьковском кладбище, изменили, передает телеканал Москва 24.

Скульптор поменял выражение бронзового лица поэта. Раньше на нем были сомкнутые губы, а глаза смотрели в пространство чуть выше головы взрослого человека. Сейчас рот на памятнике открыт, а выражение лица напоминает то, каким оно было у актера в роли Жеглова.

Изменил голову памятнику его автор Александр Рукавишников. Скульптор объяснил, что теперь все сделано так, как и было задумано с самого начала. По его словам, это одобрили и сыновья, и друзья Высоцкого.

До конца 2020 года в Москве планируется изготовить мемориальную доску экс-мэру столицы Юрию Лужкову. Она должна появиться на доме, где жил бывший глава города, – на 3-й Тверской-Ямской улице, доме 48. Сейчас идет открытый конкурс, на который авторские коллективы представляют свои эскизные решения мемориальной доски. После его окончания победители начнут проектировать ее.