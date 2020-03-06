Сын Высоцкого раскритиковал рекламу ФБР с фото его отца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сын Владимира Высоцкого Никита раскритиковал рекламу ФБР в социальных сетях, где использовали фотографию его отца, сообщает РИА Новости. Он назвал это странным и бестактным поступком.

"Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству", – заявил Никита Высоцкий.

Ранее стало известно, что ФБР запустило в Facebook и Instagram рекламу с фотографией Владимира Высоцкого. Рекламный блок на русском языке демонстрируется только пользователям, находящимся в США. На фотографии размещен текст: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Под ним также расположено объявление, которое призывает обратиться в Федеральное бюро расследований США, если у пользователя есть информация, которая может пригодиться ФБР. По ссылке же открывается страница программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне.

