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В мире

08:53

ФБР запустило в соцсетях рекламу с фото Высоцкого

за рубежом

Фото: соцсети

ФБР запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламу с фотографией поэта Владимира Высоцкого, сообщает News.ru

Рекламный блок на русском языке демонстрируется только пользователям, находящимся в США. На фотографии размещен текст: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Под ним также расположено объявление, которое призывает обратиться в Бюро, если у пользователя есть информация, которая может пригодиться ФБР. По ссылке же открывается страница программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился новый тематический маршрут "Москва в памяти Владимира Высоцкого". По словам заммэра Натальи Сергуниной, маршрут разработали ко дню рождения поэта, актера и музыканта. 25 января Высоцкому могло бы исполниться 82 года.

В интерактивную экскурсию входят девять локаций. Протяженность маршрута составляет девять километров. Экскурсия проходит по улице Щепкина и Большому Каретному переулку. Далее маршрут проходит через сад "Эрмитаж", где Высоцкий проводил много времени в детстве, Театр на Таганке, в котором он служил, а также улицу Высоцкого. На ней расположен одноименный государственный музей.

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