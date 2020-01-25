Маршрут в честь Высоцкого появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

На портале "Узнай Москву" появился новый тематический маршрут "Москва в памяти Владимира Высоцкого". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, маршрут разработали ко дню рождения поэта, актера и музыканта. 25 января Высоцкому могло бы исполниться 82 года.

Как уточняется, в интерактивную экскурсию входят девять локаций.

"Среди них улица Щепкина, где он родился, и Большой Каретный пер., которому он посвятил свою знаменитую песню. Займет прогулка около двух часов. При этом ее не обязательно планировать заранее, ведь онлайн-гид на сайте или в приложении всегда под рукой и работает в любое время", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Протяженность маршрута составляет девять километров.

Экскурсия проходит по улице Щепкина и Большому Каретному переулку. Далее маршрут проходит через сад "Эрмитаж", где Высоцкий проводил много времени в детстве, Театр на Таганке, в котором он служил, а также улицу Высоцкого. На ней расположен одноименный государственный музей.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 83-летию со дня основания киностудии "Союзмультфильм". Он получил название "Москва в мультфильмах. От Пушкинской площади до Лубянки".

Также на портале "Узнай Москву" появились виртуальные экскурсии по историческим зданиям столицы. В обновленной версии сайта доступны шесть туров. Пользователи могут осмотреть интерьеры Петровского путевого дворца, особняка Смирнова на Тверском бульваре, Ново-Екатерининской больницы, Дома Пашкова на Воздвиженке, гостиниц "Метрополь" и "Ленинградская" в одной из сталинских высоток.

Приложение "Узнай Москву" – интерактивный гид по столичным достопримечательностям. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 175 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 90 тематических прогулочных маршрутах.

