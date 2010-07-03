В ФБР увидели угрозу в мобильных приложениях из России

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Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что разработанные в России мобильные приложения представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу" для США. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".



Ведомство напоминает, что российская разведка обладает "мощными возможностями использования в своих интересах информационных технологий". Через приложения спецслужбы могут получить удаленный доступ ко всем каналам коммуникации в российских сетях, не запрашивая доступа от провайдеров.

В качестве приложений, представляющих особую "контрразведывательную угрозу", в ФБР назвали FaceApp. Это приложение было разработано фирмой Wireless Lab из России.

Ранее ФБР разместило в Facebook русскоязычную рекламу, в которой предлагало сотрудничать с американскими спецслужбами. По данным СМИ, в интернете были опубликованы не более трех подобных объявлений, некоторые из которых были написаны с ошибками.

