Специалист прокомментировал сообщения о вербовке ФБР агентов через Facebook

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Почетный сотрудник госбезопасности Виктор Черкашин прокомментировал сообщения о вербовке ФБР агентов через Facebok. Он считает, что данная информация фейковая, передает ИА "НСН".

"Я думаю, что это рекламная агитка или кто-то пошутил. Они, может быть, публикуют это для своих нужд каких-то. Может, какие-то свои соображения у них есть чисто воспитательные. Это нельзя рассматривать как призыв к возможным потенциальным агентам. Я отношусь к этому с иронией", – сказал он.

В свою очередь, в ФБР пока не прокомментировали подобные сообщения. Однако представитель ведомства Алан Коннер заявил, что бюро всегда старается использовать любые возможности для сбора информации.

Ранее ФБР разместило в Facebook русскоязычную рекламу, в котором предлагало сотрудничать с американскими спецслужбами. По данным СМИ, в интернете были опубликованы не более трех подобных объявлений, некоторые из которых были написаны с ошибками.

Ссылки в постах перенаправляли пользователей на сайт отделения ФБР в Вашингтоне, где были прописаны подробности работы бюро, адрес ведомства и приглашение посетить офис тем, кто обладает ценной информацией.

