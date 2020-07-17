Мемориальную доску Юрию Лужкову планируется изготовить до конца года

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Мемориальную доску экс-мэру столицы Юрию Лужкову планируется изготовить до конца 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгорнаследие.

Она должна появиться на доме, где жил бывший глава города, по адресу: улица 3-я Тверская-Ямская, дом 48. Сейчас идет открытый конкурс, на который авторские коллективы представляют свои эскизные решения мемориальной доски. После его окончания победители начнут проектировать ее.

Далее проект представят художественно-экспертному совету по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы. Изготовят доску из долговечных материалов – бронзы и гранита.

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Бывший мэр умер в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В феврале 2020-го Владимир Путин подписал указ об увековечивании его памяти.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром Москвы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года. Таким образом, Лужков управлял столицей 18 лет.