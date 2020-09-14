Памятник Евгению Вахтангову открыли на Арбате

Фото: vk.com/shaposhnikovpredsedatel
Памятник режиссеру, актеру, педагогу Евгению Вахтангову открыли в Москве. Монумент установили перед зданием Государственного академического театра имени режиссера на улице Арбат, передает ТАСС.
Монумент выполнили из бронзы народный художник России Александр Рукавишников, заслуженный художник страны Максим Обрезков, а также заслуженный архитектор Игорь Воскресенский. Вес композиции составляет порядка 2,5 тонны.
Правнучка Вахтангова Дина Евгеньевна от имени семьи поблагодарила театр за установку памятника, в центре композиции которого находится фигура режиссера.
Памятник открывали в понедельник под аккомпанемент оркестра народные артисты СССР Василий Лановой и Юлия Борисова. "Очень символично, что сейчас мы открываем памятник человеку, который жил недолго и трудно, но умел страстно любить жизнь, создавать праздник, несмотря на лишения и болезни", – сказала на церемонии председатель комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская.
Поздравить столичный театр с открытием памятника и 100-м сезоном пришли министр культуры России Ольга Любимова, председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Ранее москвичам предложили выбрать любимые памятники. Самые популярные из них будут нанесены на интерактивную карту "Активного гражданина".
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