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Москва 24

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Город

10:20

Москвичам предлагают выбрать любимые памятники

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подходит к концу серия голосований "Москва "активного гражданина": любимые места в городе". Жителям столицы предлагают в последнем опросе выбрать любимые скульптуры и монументы в городе. Самые популярные из них будут нанесены на интерактивную карту "Активного гражданина", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В течение месяца горожане выбирали лучшие места и достопримечательности столицы. В каждом голосовании в среднем приняли участие около 130 тысяч человек. После завершения всех этапов будут подведены итоги, а самые популярные объекты нанесут на онлайн-карту "Активного гражданина", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

К числу скульптур, за которые можно отдать голос, отнесли следующие:

  • монумент "Рабочий и колхозница";
  • памятник К. А. Тимирязеву у Никитских Ворот;
  • памятник Минину и Пожарскому;
  • памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади;
  • монумент в честь покорителей космоса и памятник К. Э. Циолковскому;
  • памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава;
  • памятник М. Ю. Лермонтову на Лермонтовской площади;
  • памятник Н. В. Гоголю на Гоголевском бульваре;
  • памятник "Дети – жертвы пороков взрослых";
  • памятник Юрию Долгорукому;
  • памятник Петру I;
  • памятник И. А. Крылову;
  • памятник Ю. А. Гагарину на площади Гагарина;
  • памятник Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке;
  • памятник С. А. Есенину на Тверском бульваре;
  • памятник В. В. Маяковскому на Триумфальной площади;
  • памятник Майе Плисецкой на Большой Дмитровке.

Отмечается, что участник голосования может выбрать до пяти вариантов или предложить свой. Сегодня в Москве насчитывается более трех тысяч монументов.

Ранее портал "Узнай Москву" составил рейтинг самых популярных мест среди пользователей. Так, первое место рейтинга занимает Красная площадь. Посетители портала знакомились с этим местом 29,2 тысячи раз.

Также было объявлено о планах по реставрации дома купца Дмитрия Виноградова. Для определения компании, которая будет заниматься работами, будет организован аукцион. Впоследствии дом сдадут в аренду на 10 лет.

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