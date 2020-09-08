Москвичам предлагают выбрать любимые памятники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подходит к концу серия голосований "Москва "активного гражданина": любимые места в городе". Жителям столицы предлагают в последнем опросе выбрать любимые скульптуры и монументы в городе. Самые популярные из них будут нанесены на интерактивную карту "Активного гражданина", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В течение месяца горожане выбирали лучшие места и достопримечательности столицы. В каждом голосовании в среднем приняли участие около 130 тысяч человек. После завершения всех этапов будут подведены итоги, а самые популярные объекты нанесут на онлайн-карту "Активного гражданина", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

К числу скульптур, за которые можно отдать голос, отнесли следующие:

монумент "Рабочий и колхозница";

памятник К. А. Тимирязеву у Никитских Ворот;

памятник Минину и Пожарскому;

памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади;

монумент в честь покорителей космоса и памятник К. Э. Циолковскому;

памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава;

памятник М. Ю. Лермонтову на Лермонтовской площади;

памятник Н. В. Гоголю на Гоголевском бульваре;

памятник "Дети – жертвы пороков взрослых";

памятник Юрию Долгорукому;

памятник Петру I;

памятник И. А. Крылову;

памятник Ю. А. Гагарину на площади Гагарина;

памятник Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке;

памятник С. А. Есенину на Тверском бульваре;

памятник В. В. Маяковскому на Триумфальной площади;

памятник Майе Плисецкой на Большой Дмитровке.

Отмечается, что участник голосования может выбрать до пяти вариантов или предложить свой. Сегодня в Москве насчитывается более трех тысяч монументов.

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