Москвичи выберут самые красивые набережные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование, посвященное набережным, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участники смогут выбрать до пяти вариантов ответа. В голосовании представлены Кремлевская, Берсеневская, Пушкинская, Кадашевская, Болотная, Раушская, Якиманская, Софийская, Крымская, Бережковская набережные и другие популярные городские территории.
Благоустройство территорий у воды является у комплекса городского хозяйства одним из важнейших направлений. На набережных высаживают деревья и кустарники, обустраивают пешеходные дорожки и пространства для велосипедистов. Тротуары по возможности расширяют, создавая комфортные пешеходные зоны и места отдыха.
Ранее сообщалось, что вдоль Симоновской набережной и набережной Марка Шагала сделают непрерывный прогулочный маршрут. Москвичам и гостям столицы будут доступны велосипедные и беговые дорожки. Единое общественное пространство предусмотрено проектом планировки территории.
Благодаря расширению набережной получится обустроить вдоль реки беговые и велосипедные дорожки протяженностью около четырех километров. Ко всему прочему, в рамках проекта должны организовать спуски к воде. Один из них появится на участке Симоновской набережной.
А на набережной от Филевского парка до театра "Мастерская Фоменко" появится природный парк со спуском к воде. Береговая линия на этом участке является частью общей системы набережных Москвы-реки, поэтому проектировщики разрабатывали концепцию ее устойчивого развития и продумывали сценарии городской жизни.
Набережная визуально будет делиться на две контрастные зоны: регулярную и пейзажную. Первая станет логическим продолжением архитектуры ЖК, на ней расположатся пешеходная, беговая и велодорожки.
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