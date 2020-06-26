На набережной от Филевского парка до "Мастерской Фоменко" появится природный парк

12:48
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Природный парк со спуском к воде появится на набережной от Филевского парка до театра "Мастерская Фоменко", рассказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Он отметил, что береговая линия на этом участке является частью общей системы набережных Москвы-реки, поэтому проектировщики разрабатывали концепцию ее устойчивого развития и продумывали сценарии городской жизни.
На набережной напротив ЖК "Береговой" есть возможность организовать городской причал. К нему будет вести парадная лестница со спуском для маломобильных групп граждан.
Набережная визуально будет делиться на две контрастные зоны: регулярную и пейзажную. Первая станет логическим продолжением архитектуры ЖК, на ней расположатся пешеходная, беговая и велодорожки.
На второй за счет восстановленной прибрежной растительности и естественного берега со спуском к воде организуют уединенное и камерное пространство, подчиненное плавным линиям и перепадам ландшафта.
Чтобы визуально связать оба участка, разработан единый дизайн модульных павильонов под кафе, пункты проката и зоны отдыха. Для их изготовления используют простые технологии производства и долговечные материалы.
Концепцию благоустройства набережной разработала ландшафтная компания Arteza. Заказчиком проекта выступила компания "Москапстрой", а проектировщиком и инженерно-техническим консультантом – "НИиПИ ИГСП".
Ранее в департаменте строительства рассказали, что в столице за три года планируется завершить реконструкцию не менее восьми участков набережных. В частности, продолжается проектирование реконструкции Симоновской набережной – от существующего участка до ТТК.
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