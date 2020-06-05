Реконструкцию не менее 8 участков набережных планируется завершить до 2023 года

14:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице за три года планируется завершить реконструкцию не менее восьми участков набережных. Об этом заявили представители департамента строительства, передает Агентство "Москва".
"Сейчас мы прорабатываем проектные решения, планируем обустроить зоны отдыха, пешеходные связи с ближайшими существующими и новыми микрорайонами, будем строить причалы для создаваемых маршрутов водного транспорта", – отмечается в заявлении главы департамента Рафика Загрутдинова.
Уточняется, что в прошлом году была окончена реконструкция Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. В результате дорожная сеть обеспечит подъезд к парку развлечений, который находится в Нагатинской пойме. Так, продолжается проектирование реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до ТТК.
Кроме того, продолжается строительство набережной Марка Шагала. Ко всему прочему, в городе сейчас ведутся проектно-изыскательские работы по участку Шелепихинской набережной – от ТТК до Карамышевской набережной.
В департаменте обратили внимание, что по остальным участкам столичных набережных осуществляется предпроектная проработка. В итоге набережные реки построят по новым для Москвы правилам. Речь идет о значительном отступе от береговой линии.
Ранее стало известно, что в Москве построят деловой центр iCity. При этом планируется использовать наиболее энергоэффективные инженерные решения.
Москва 2.0: набережные
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