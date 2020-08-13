Прогулочный маршрут создадут на двух набережных Москвы-реки

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Вдоль Симоновской набережной и набережной Марка Шагала сделают непрерывный прогулочный маршрут. Москвичам и гостям столицы будут доступны велосипедные и беговые дорожки.

Единое общественное пространство предусмотрено проектом планировки территории.

"Река должна стать связующим звеном не только для различных районов города. Она также поможет объединить город и живущих в нем людей", – заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Одним из приоритетов является обустройство беговых дорожек на набережных и организация пешеходного движения.

"Комплексное благоустройство проектируемой территории позволит раскрыть рекреационный потенциал набережных, улучшит городскую среду вдоль Москвы-реки", – добавила директор ГАУ "НИ и ПИ Градплан" Дина Саттарова. По ее словам, будет создана комфортная, наполненная новыми функциями прогулочная зона.

Благодаря расширению набережной получится обустроить вдоль реки беговые и велосипедные дорожки протяженностью около 4 километров. Ко всему прочему, в рамках проекта должны организовать спуски к воде. Один из них появится на участке Симоновской набережной.

Еще авторы проекта предложили разместить на всем протяжении прогулочной зоны остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта с обустройством заездных карманов.

Ранее говорилось, что территорию в районе улицы Александры Монаховой благоустроят к октябрю.