Территорию в районе улицы Александры Монаховой благоустроят к октябрю

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе улицы Александры Монаховой возобновились работы по благоустройству территорий, которые стартовали еще в марте, но были вынуждено приостановлены из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.
Отмечается, что протяженность облагораживаемой территории составит 1,1 километра, а площадь – 3,35 гектара. Работы пройдут на участке, который соединяет улицы Александры Монаховой и Академика Семенова и огибает жилой комплекс. План работ составлялся с учетом пожеланий местных жителей.
"В расположенном рядом жилом комплексе проживают около восьми тысяч человек. Он находится в шести километрах от МКАД и в 15 минутах ходьбы от станции метро "Бунинская аллея". Это удобное и тихое место, но с момента сдачи в эксплуатацию здесь не проводилось ремонтных работ", – приводит портал мэра и правительства Москвы сообщение ведомства.
Для безопасности жителей на месте работ обустроены стройплощадка и стройгородок. Опасные зоны перекрыты ограждениями с сигнальными огнями. Всего в работе задействованы порядка 20 человек, используются три самосвала, один трактор и один компактный трактор.
Согласно проекту благоустройства, проезжую часть расширят до 7,5 метра. Уложат новый асфальтобетон в два слоя. Для автомобилистов станут доступны более 40 парковочных мест. Для пассажиров городского транспорта установят современную остановку. Для пешеходов обустроят тротуары, под землю спрячут 700 метров кабельных линий.
В районе заменят 24 старых фонаря и установят семь дополнительных.
"По просьбе местных жителей появятся приподнятые пешеходные переходы с контрастным освещением. Они позволят безопасно переходить дорогу в темное время суток", – добавили в пресс-службе.
Кроме этого, местность украсят посевные газоны, общей площадью более 18,1 тысячи квадратных метров. К осени в районе высадят 65 деревьев и более 1900 кустарников. Также появятся более 40 малых архитектурных форм, в том числе 30 скамеек и урн. Установят спортивные тренажеры, качели и специальные урны, чтобы жители могли убирать за своими питомцами во время прогулки.
В настоящее время на месте работ демонтируют дорожное покрытие и бордюры, прокладывают траншеи для электрокабелей, устанавливают новый бетонный бордюр, укладывают основание тротуаров. Завершить работы планируется к октябрю 2020 года.
Ранее стало известно, что в концепцию обустройства пространства набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт" вошли решения в пользу маломобильных групп населения.
Ширина пешеходного пути составит не менее двух метров. Высота бордюров не будет превышать 0,05 метра для создания условий повышенного комфорта. Кроме того, на расстоянии не менее чем за 0,8 метра от объекта будут размещены тактильные полосы, ширина которых составит 0,5 метра.
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