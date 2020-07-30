Набережная Марка Шагала в "Зиларте" станет безбарьерной

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В концепцию обустройства пространства набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт" вошли решения в пользу маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о подробностях проекта. В частности, им предусмотрено расположение интерактивных инфопойнтов со звуковым воспроизведением информации на протяжении всего маршрута вдоль Москвы-реки.

"Через каждые 100-150 метров будут оборудованы зоны для кратковременного отдыха. Они будут оснащены навесами, скамейками, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, а также сигнализацией", – отметил Кузнецов.

Ширина пешеходного пути составит не менее двух метров. Высота бордюров не будет превышать 0,05 метра для создания условий повышенного комфорта. Кроме того, на расстоянии не менее чем за 0,8 метра от объекта будут размещены тактильные полосы, ширина которых составит 0,5 метра.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов – один из наиболее продуманных элементов проекта. Они будут созданы из материалов, которые предотвращают скольжение, а также заглушают вибрацию при движении. Согласно задумке, покрытие должно быть ровным и без зазоров.

Указатели, торговые киоски и опоры освещения будут расположены за пределами полосы движения. Они будут окрашены в контрастные цвета по отношению к палитре пешеходного маршрута. Данное решение вошло в проект с целью облегчения восприятия данных объектов.

Проект набережной Марка Шагала разработан Институтом Генплана Москвы совместно с Архитектурным бюро Асадова. Места отдыха, которые будут организованы на набережной, станут архитектурными акцентами, оформленными в общей стилистике со всей набережной. В них будет превалировать авангард.

Ранее стало известно, что в районе железнодорожной станции Мичуринец запланированы работы по благоустройству. В частности, будут построены большие парковки, остановки общественного транспорта, МФЦ и парковая зона.