Сад на воде появится у набережной Марка Шагала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт" появится сад на воде, в процессе его создания растениями заполнят несколько водоемов. Предполагается, что это будут отгороженные участки реки разных форм. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

"Для удобства отдыхающих между водоемами планируют построить две большие обзорные площадки с видом на Москву-реку, а также оборудуют места для отдыха со скамейками, беседками и питьевыми фонтанчиками", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как отмечается, все желающие смогут не только выйти к реке, но и "зайти" в нее – по плавучим понтонам. Предполагается, что акватория старого русла станет частью единого благоустроенного пространства набережной.

Ранее сообщалось о завершении строительства причала в квартале "Зиларт". Причал на участке набережной Марка Шагала уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта.

Новый причал длиной 65 метров способен принять двухпалубный пассажирский Р-51 на 240 пассажиров. В период навигации такие теплоходы в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам.