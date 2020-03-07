Перечислены восемь самых красивых маршрутов для прогулок по вечерней Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве есть множество красивых мест, куда можно отправиться на вечернюю прогулку. В последнее время в рамках программы городского благоустройства "Мой район" в столичных парках появились эффектная подсветка и арт-объекты, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что насладиться красотой города и сделать красивые снимки можно в парке света в Бибиреве. Там появились воркаут-зона, детские площадки и места для выгула собак с полосой препятствий.

Жителям столицы предлагают прокатиться на больших светящихся качелях и прогуляться по лесу, украшенному яркими светильниками. Кроме того, в парке установлены световые арки. На входе стоит скульптура семьи бобров, являющихся символом района.

Также москвичи и гости столицы могут прогуляться по оформленной пешеходной зоне на Угличской улице. Лианозовский променад предполагает прогулку среди дач в тиле модерн: на дорогах установлены световые арки, символизирующие крыши старых лианозовских дач, а также беседки, где можно поиграть в шахматы, и качели для детей и взрослых.

В "Зарядье" в вечернее время начинает сверкать огнями стеклянная кора деревьев. Также подсвечиваются фасады близлежащих домов, газоны, ландшафтный пруд и дорожки. Изюминкой вечера станет прогулка по парящему мосту, откуда открывается панарамный вид на Москву-реку, храм Василия Блаженного и одну из сталинских высоток.

Помимо этого, насладиться вечерним видом столицы можно с площади "Москва-сити" – оттуда видно небоскребы офисного центра и Пресненскую набережную. Также на территории появилась площадь с амфитеатром в виде холма-трибуны, перголами и многоуровневыми прогулочными зонами. В ее центре расположился светодинамический фонтан с каскадом и концертный зал с огромными часами на крыше.

Также в Парке Победы был отреставрирован многоступенчатый фонтан "Каскад", обретший разноцветную архитектурно-художественную подсветку. Плавающие фонтаны забили и в Большом городском пруду. Полюбоваться фонтанами вблизи можно с нового пешеходного моста с настилом и напольной подсветкой. В темное время суток это создает ощущение лунной дорожки.

Прогулку можно совершить и по пешеходной зоне на улице Саморы Машела, где установлены качели в форме луны и созданы узоры на дорожках. Также на территории обустроены детские площадки, где безопасно гулять вечерами.

На вечерний променад ждут жителей в Саду астрономов и на аллее из арок с круглыми светильниками в стиле ретро в парке "Сокольники". Помимо этого, в парке можно изучить космические объекты по светящейся модели Солнечной системы.

Кроме прочего можно прогуляться по столичным бульварам. Резные фонари в вечерние часы рисуют на дорожках замысловатые узоры, деревья также красиво подсвечиваются. К примеру, насладиться такой красотой можно на Сретенском, Страстном, Петровском, Покровском и Тверском бульварах.

Ранее в столице рассказали о самых популярных маршрутах проекта "Узнай Москву". Самым просматриваемым стал маршрут "Покажи Москву", который разработан для тех, кто впервые посетил столицу. Он представляет из себя прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра. Маршрут посмотрели 133,8 тысячи человек.