Новый прогулочный маршрут для студентов и Татьян появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут под названием "День студента – день Татьян". Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.
"В ходе прогулки можно будет узнать, где жили самые известные московские Татьяны и чем примечательны связанные с ними дома", – говорится в сообщении.
Кроме того, есть тематический маршрут только для студентов – "По следам студенческих гуляний". Он посвящен тому, как проводили время московские учащиеся вузов.
Отмечается, что 265 лет назад был основан Московский университет. День его учреждения был выбран в день памяти мученицы Татианы. Именно она и была объявлена покровительницей студенчества.
"На протяжении прогулки можно будет "познакомиться" не только с ней, но и с женой генерал-губернатора, с известной летчицей, с легендарной певицей, мамой поэта Сергея Есенина и даже с настоящей Татьяной Лариной, которые жили в Москве. И, конечно, лишний раз полюбоваться памятниками столицы и узнать о них что-то новое", – подчеркнули в пресс-службе.
Так, маршрут берет начало от исторического здания университета на Моховой. Далее он ведет в Леонтьевский переулок, где разместились меблированные комнаты "Лувр" и "Мадрид", где ранее проживала литератор и переводчица Татьяна Щепкина-Куперник. После этого маршрут пролегает мимо дома генерал-губернатора на Тверской, особняка на Рождественском бульваре и доме на Болотной площади, где жила одна из "ночных ведьм" Татьяна Макарова. Затем гуляющим предлагается проехать на метро до "Смоленской" и выйти на Арбат. Там была прописана мать Сергея Есенина. После можно проследовать до усадьбы Римских-Корсаковых. Закончить путешествие предлагается у церкви святых мучениц Софии и Татианы на улице Садовая-Кудринская.
Ранее стало известно, как московские студенты отмечают Татьянин день. Основные мероприятия проходят в Парке Горького и на ВДНХ. Зимние развлечения для студентов также организуют и столичные парки.
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